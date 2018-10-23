بشرى للرجل العقيم.. تقنية جديدة تمنح الأمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



منحت تقنية جديدة الأمل لملايين الرجال الذين يعانون من العقم في تحقيق الحلم بإنجاب أطفال.

ووفق الأرقام، يعود السبب الرئيسي للعقم لدى الرجال إلى عدم إنتاج عددٍ كافٍ من الحيوانات المنوية أو انسداد القنوات في الخصيتين ما يعيق خروج السائل المنوي.

فتعتمد التقنية على عملية جراحية لانتزاع جزء صغير جداً من الخصية، وعرضه أقل من مليمتر، واستخراج الحيوانات المنوية العالقة داخله.

وبعد العملية الجراحية، تُحقن الحيوانات المنوية بداخل بويضة الزوجة، ويشبه هذا الأمر التلقيح الصناعي.

والجدير ذكره أن هذه التقنية أثبتت نجاحها مع نسبة تصل إلى نحو 30 في المئة من الرجال المصابين بالعقم.

علامات عقم الرجال

هناك بعض العلامات الشائعة التي قد تُعطي انطباعاً عن إصابة الرجل بالعقم، ويمكن إجمال أهمّ هذه العلامات فيما يأتي:

تغير في الرغبة الجنسية.

الشعور بألم أو انتفاخ في الخصيتين.

مشاكل ترتبط بصعوبة المحافظة على الانتصاب، ويجدر بيان أنّ هذه المشكلة غالباً ما تكون ناتجة عن اضطرابات الهرمونات الذكرية، وهذه الاضطرابات بدورها تؤدي إلى مشاكل في الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

مشاكل تتعلق بقذف السائل المنويّ. صغر حجم الخصيتين.



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