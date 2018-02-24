هل تساءلتم يوما..لماذا أيدي النساء باردة وأنوف الرجال أكبر؟!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تحت شعار "انسوا المساواة بین المرأة والرجل"، كشفت دراسات حديثة أن أيدي النساء باردة ولا ينتشر فیھا الدفء بسرعة انتشاره نفسه في أيدي الرجال، أيضا أنوف الرجال أكبر بعشرة في المائة من أنوف النساء، بینما أنوف النساء أكثر قدرة على تمییز الروائح، وغیرھا كثیر من الفروق والأسباب المدھشة لھذه الاختلافات.

وتحت عنوان "العلم يثبت أننا مختلفون"، يرصد تقرير بصحیفة "الديلي میل" مجموعة كبیرة من الدراسات تكشف عن فروق بیولوجیة كثیرة ومتنوعة وطريفة في الوقت نفسه، بین المرأة والرجل، ومنھا:



أيدي النساء باردة

فقد كشفت دراسة أجرتھا جامعة كمبريدج البريطانیة، ونشرت نتائجھا الأسبوع الماضي، أن انتشار العضلات في أيدي الرجال يولد المزيد من الحرارة، بینما تمنع الدھون المنتشرة في أيدي النساء من تسرب الدفء إلى أيديھن بالسرعة نفسھا.



أنوف الرجال أكبر

حتى لو كان الرجال والنساء بالحجم نفسه، فإن أنوف الرجال تكون أكبر بمقدار عشرة في المائة من أنوف النساء، حسب دراسة أعدھا الباحث ناثان ھولتون بجامعة ايو الأمريكیة عام 2013 ،حیث تتبع نمو أجسام 20 رجلاً و 18 امرأة من سن 3 سنوات، حتى سن العشرين.

وعند سن البلوغ لدى المجموعتین، وجد ھولتون أن جماجم الرجال صارت أكبر وكذلك أنوفھم، ويفسر ھولتون ذلك قائلاً: "في مرحلة البلوغ تنتشر العضلات في أجسام الفتیان، ونمو ھذه العضلات يحتاج إلى المزيد من الطاقة والمزيد من الأوكسجین وھو ما يؤدي إلى تضخم أنوف الفتیان وفتحاتھا، بینما تنمو الدھون في أجسام الفتیات، ولا تحتاج الدھون إلى الأوكسجین، فیقل حجم الأنف عن الرجل.

ولكن حاسة الشم أقوى عند النساء

على الرغم من أن أنوف الرجال أكبر من أنوف النساء، لكن حاسة الشم أقوى لدى النساء، حسب نتائج دراسة أجرتھا جامعة ريو دي جانیرو البرازيلیة عام 2014 ،وكشف الباحثون البرازيلیون أن السبب يعود إلى الاختلاف في عدد بصیلات الشم في المخ لدى الرجال والنساء، فبینما يمتلك الرجل البالغ 2.9 ملیون خلیة من البصیلات الشمیة، تمتلك النساء 2.16 خلیة، أي أن خلايا البصیلات الشمیة لدى النساء تزيد بمقدار 40 في المائة عن مثیلاتھا لدى الرجال.

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