عقار ياباني جديد يقضي على الإنفلونزا خلال 24 ساعة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

وافقت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، على دواء جديد قادر على القضاء على الإنفلونزا في 24 ساعة فقط، ما يعد طفرة كبيرة لعلاج المرض مقارنة بالأدوية الأخرى التي تحتاج 3 أيام أو أكثر.

الدواء الجديد يحمل اسم "Xofluza" وهو من إنتاج شركة "Shionogi" اليابانية.

وبحسب الشركة المنتجة فإن الدواء الجديد يختلف جذريا عن الأدوية المنافسة مثل "Tamiflu"، فلن يحتاج المريض سوى حبة واحدة فقط للعلاج.

والأكثر أهمية أن الشفاء يكون في 24 ساعة فقط في المتوسط وفقا للتجارب، في حين أن الأدوية المنافسة تحتاج لعدة أيام لتؤتي مفعولها.

ومن المتوقع طرح الدواء في السوق الياباني بحلول شهر مايو المقبل، في حين لم يتم الإفصاح موعد توافره عالميا، إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت أنه سيتوافر العام المقبل في أمريكا.

ووفقا للشركة المنتجة فإن "Xofluza" يعمل بآلية مختلفة عن بقية المضادات، حيث يقوم بمنع انتشار الفيروس من الأساس عبر منع إنتاج الإنزيم الذي يحتاجه فيروس الإنفلونزا ليتضاعف.





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