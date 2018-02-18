احذر من هذه الـ10 فيروسات القاتلة التي تهدد البشرية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة التي ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، القائمة تضم أمراضاً معروفة وأخرى نسمع بها لأول مرة.

هي قائمة سنوية .. تطلق التحذيرات و تعطي الإرشادات . . فايروسات خطيرة ‏تهدد البشرية ، منظمة الصحة العالمية تحذر من مسببات الأمراض القاتلة التي ‏ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة، لأنها تشكل أكبر ‏تهديد للبشرية.‏

صدارة القائمة جاءت لفيروسي إيبولا وزيكا اللذين تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات ‏الأربع الماضية، وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى.‏

وتضمنت القائمة أيضا فيروس "حمى القرم الكونغو النزفية" والذي تسبب في مقتل ‏‏40% من المصابين به، وتم رصده مؤخرا في أوغندا.‏

ويشعر الخبراء بالقلق بشأن فيروس "ماربورغ" الذي يعتبر واحدا من أكثر ‏مسببات الأمراض فتكا في الوجود، حيث هز دولا إفريقية عدة، في نوفمبر ‏الماضي.‏

كما تشمل قائمة الفيروسات القاتلة "حمى لاسا" وفيروس "كورونا"، وفيروس ‏متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، وفيروس "نيباه" وأيضا "حمى الوادي ‏المتصدع".‏

وللمرة الأولى على الإطلاق، ذكرت منظمة الصحة العالمية "المرض "إكس" ‏‏(‏Disease X) ‎الذي يعتبر عاملا ممرضا غير معروف للعلماء حاليا.‏

وشدد الخبراء على ضرورة تعجيل البحوث التي تدرس هذا المرض، حيث يشير ‏تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباء دوليا خطيرا.‏

وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج الإنفلونزا في قائمة الأمراض ذات الأولوية حيث ‏تسبب هذا الفيروس "القاتل" في إحداث فوضى حول العالم في هذا الشتاء.‏

وقد شملت قائمة الأمراض ذات الأولوية أيضا، حمى "تشيكونغونيا" و"جدري ‏القردة" وفيروسات الأمعاء (إنتيروفيروس) وداء البريميات وحمى الضنك والحمى ‏الصفراء وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".‏

وتم تصنيف السل والملاريا والجدري والكوليرا وداء الليشمانيات وفيروس غرب ‏النيل وحتى الطاعون، ضمن قائمة ثانوية.‏

معنا من القاهرة من دكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات في منظمة الصحة العالمية في المكتب الاقليمي في دول شرق المتوسط

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