إمرأة تتولى منصب "بلاك رود" بالبرلمان البريطاني منذ 650 سنة

أخبار الآن| لندن- بريطانيا (رويترز)

أصبحت سارة كلارك، المديرة السابقة لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، أول امرأة تتولى منصب "بلاك رود" (العصا السوداء) في البرلمان البريطاني، وتم تقديم كلارك في مجلس اللوردات البريطاني بصفتها "الحاجبة حاملة العصا الأسود"، في سابقة أنهت تقليدا كرس المنصب للرجال على مدى 650 عاما.



وتقتضي مهمة "بلاك رود" قرع باب مجلس العموم لاستدعاء النواب لحضور الخطاب السنوي للملكة، إلا أن من يتولى المنصب يؤدي دورا أساسيا في الأعمال البرلمانية، وتسمية "بلاك رود" مشتقة من عصا سوداء على رأسها أسد ذهبي، يستخدمها صاحب المنصب لطرق الباب لثلاث مرات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، فإن من يشغل منصب "بلاك رود" يتولى مسؤولية تنظيم الدخول إلى مجلس اللوردات والمحافظة على النظام فيه، وقالت كلارك، لدى تعيينها العام الماضي بدلا من ديفيد ليكي الذي أحيل على التقاعد، إن وظيفتها الجديدة "تشرفها وتسرها كثيرا".

وأضافت كلارك "مجلس اللوردات مكان تكتسب فيه أصغر التفاصيل أهمية توازي عمق التراث والتقاليد"، وسلمت الملكة اليزابيث الثانية كلارك العصا السوداء الأسبوع الماضي في قصر باكينغهام.

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