السعودية تعلن جائزة ثقافية بقيمة مليون ريال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق الأمير خالد الفيصل جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في حفل كبير يوم الأحد، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى الحفاظ على اللغة العربية، ونشر الشعر العربي الفصيح وتعزيز وجوده ودوره، ودعم حركات تجديد القصيدة العربية مع الحفاظ على امتدادها وتاريخها، وأصالتها بأوزانها وقوافيها، وتقدير مُبدِعيها. ويذكر أن الجائزة تبلغ قيمتها مليون ريال موزعة على ثلاثة أفرع.

الأول للشعر العربي وتبلغ جائزته نصف مليون ريال وتمنح الجائزة لشاعر عربي معاصر على مجمل أعماله الشعرية التي اتسمت بغنى التجربة، بحيث لا يقل إنتاجه الشعري عن 3 دواوين مطبوعة ومكتوبة باللغة العربية الفصحى. والفرع الثاني خُصص للشعر العربي المسرحي وتبلغ قيمة الجائزة 300 ألف ريال.

والفرع الثالث الشعر المُغنى وقيمة جائزته 200 ألف ريال، وتمنح الجائزة للجهة المنتجة لعمل غنائي قائم على قصيدة لأحد الشعراء العرب المعاصرين، وأن يكون العمل إضافة في المجال الفني، وأن تلتزم القصيدة في موسيقاها بالإيقاع الشعري المنضبط (العمودي والتفعلية).

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