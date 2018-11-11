ذي صن وميرور تتحدثان عن مشروع دبي "قلب اوروبا "

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور + ذي صن )

نشرت صحيفتا «ميرور» و«ذي صن» البريطانيتان، تقريراً مصوراً عن البيوت العائمة في مشروع «قلب أوروبا» الذي تحتضنه دبي ضمن «جزر العالم» المكونة من 300 جزيرة على شكل خريطة العالم في دبي.

وأفاد تقرير الصحيفتين، بأن «قلب أوروبا» هو مشروع يتكون من ست جزر تمتد على مسافة 4 كيلومترات من شاطئ دبي، وتتضمن بيوتاً وفللاً عائمة، حيث يتراوح سعر البيت الواحد بين 16 مليوناً و100 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن كلفة مشروع جزيرة «قلب أوروبا» تبلغ 5 مليارات دولار، وأن المشروع يتضمن مناطق تحاكي في تصاميمها دولاً أوروبية مثل ألمانيا، والسويد وسويسرا، وأيضاً مدناً أوروبية مثل فينيسيا وسان بطرسبرغ.

وأضاف التقرير، إن بعض الفلل ضمن «قلب أوروبا» مصممة على غرار فيلا «أتلانتيس» التي ظهرت في أحد أفلام سلسلة «جيمس بوند» الشهيرة، والذي قام ببطولته النجم البريطاني الراحل روجر مور.

كما تضمن التقرير مقابلة مع جوزيف كليندينست، رئيس مجموعة «كليندينست»، مطورة مشروع جزيرة «قلب أوروبا»، والذي أكد أن مجموعته تستهدف إكمال المشروع بحلول «دبي إكسبو 2020».

وقال كليندينست: «سيضيف «إكسبو 2020 دبي» قيمة هائلة إلى المشروع، وخطة عمل المجموعة بشأنه».

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