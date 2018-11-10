صحف عالمية: دبي تسبق العالم بـ 20 عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أشادت صحف عالمية بما تحققه دبي من مبادرات وإنجازات غير مسبوقة، مؤكدة أن الإمارة تسبق العالم بـ 20 عاماً. و ذلك في سياق تغطية الصحيفة للدراجة الطائرة «هوفر بايك»، التي كشفت شرطة دبي النقاب عنها ، وأعلنت عن ضمها إلى الخدمة الميدانية بحلول عام 2020.

الدراجة الطائرة تعمل على البطارية والبنزين، وتستطيع حمل وزن 300 كيلوغرام، إلى جانب قائدها، ويمكن استخدامها للأغراض المرورية في أوقات الازدحام.

حيث وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دبي بأنها سبقت العالم إلى سنة 2038، وتركته يعيش في 2018، وذلك في سياق تغطية الصحيفة للدراجة الطائرة «هوفر بايك»، التي كشفت شرطة دبي النقاب عنها أول من أمس، وأعلنت عن ضمها إلى الخدمة الميدانية بحلول عام 2020.

واختارت الصحيفة عنواناً لتغطيتها: «العالم يعيش في 2018، بينما دبي سبقته إلى 2038

وأثارت دراجة شرطة دبي اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، فقد أكدت شبكة «إم إس إن» الأميركية أن دبي يقيناً تسبق مدن العالم في إمكانياتها الشرطية، خاصة فيما يتعلق بأسطولها من المركبات. ووصفت شبكة «آي تي في»، أكبر شبكة تلفزيون تجارية في بريطانيا، هذه الدراجة بأنها قفزة مستقبلية هائلة من جانب دبي.

الدراجة الطائرة تعمل على البطارية والبنزين، وتستطيع حمل وزن 300 كيلوغرام، إلى جانب قائدها، ويمكن استخدامها للأغراض المرورية في أوقات الازدحام.

عن هذه الطائرة قال العقيد عدنان محمد، نائب المدير العام للعمليات الذكية من شرطة دبي: “الهوفر بايك دراجة طائرة، تحمل رجل الأمن، وتؤمن له سرعة الانتقال”.

وأضاف: “سرعتها تصل إلى 70 كم /سا، وقد حددنا ارتفاعها بخمسة أمتار، كحدٍّ أقصى عن سطح الأرض، من أجل الحفاظ على سلامة الشرطي”.

وعن استقلاليتها قال العقيد محمد: “يمكن للدراجة الذكية الطيران لمدة 20 إلى 25 دقيقة بفضل البطارية الموجودة بداخلها. أما النوع الذي يعمل على البنزين فيمكنه الطيران لمدة ساعة و25 دقيقة.

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