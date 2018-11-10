مرافق ترفيهية جديدة في مطار دبي الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربي المتحدة (صحف)

كشف مطار دبي الدولي الذي يعد من أكثر المطارات إزدحاماً مؤخراً عن توفيره مجموعة من المرافق الحديثة والذكية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين على متنه.

وسيوفر المطار حديقة أمامية وحديقة خلفية مطلة على مدرج الطائرات بالإضافة الى قاعة رياضية ومسبح ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال.

ويذكر أنه للعام الرابع على التوالي يواصل مطار دبي تصدره في قائمة أكبر المطارات في أعداد المسافريين الدوليين وتشير التوقعات والتقارير الى ان المسافر رقم مليار سيعبر مطار دبي الدولي نهاية العام الجاري

وقد ارتفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار، في العام الماضي، إلى 88.2 مليون مسافر، فيما رفعت مؤسسة مطارات دبي من توقعاتها بنمو أعداد المسافرين عبر المطار بحلول عام 2020، من 98.5 مليون مسافر إلى أكثر من 100 مليون مسافر.

إقرأ أيضاً:

إطلاق أول مهرجان للتسامح بدولة الإمارات

دبي تحقق رقماً في غينيس بمبادرة "كسوة خير"