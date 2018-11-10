إطلاق أول مهرجان للتسامح بدولة الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعلنت وزارةُ التسامح الإماراتية عن إطلاقِ أولِ مهرجانٍ للتسامح في دولةِ الإمارات بمناسبةِ الاحتفال بيوم التسامح الدولي والذي يصادف يوم السادس عشر من نوفمبر.

ويمتدُ المهرجان لأسبوع في الفترة بين التاسع والسادس عشر من الشهرالجاري، حيث تعدُ هذه المناسبة فُرصةً لتسليطِ الضوء على مبادئِ وقيمِ مؤسسِ دولةِ الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وتم الاحتفال باليوم الدولي للتسامح لأول مرة في عام 1996 وفقا لإعلان الأمم المتحدة. كما تم اعتبار عام 1995 عام التسامح من قبل الأمم المتحدة.

ومواكبة الأحداث الدولية بعد عقود ، أطلقت الأمم المتحدة حملة جديدة لتعزيز التسامح والاحترام والكرامة في جميع أنحاء العالم .

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي على وجه التحديد بالتسامح تجاه اللاجئين والمهاجرين ، ومكافحة الأفكار السلبية تجاه هذه المجموعات من الناس في جميع أنحاء العالم وفي البلدان المضيفة.

وفي أبو ظبي، انضم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان والسفير الهندي لدى الإمارات نافديب سينج سوري للانضمام إلى المسيرة في حديقة أم الإمارات في أبو ظبي، حيث قاموا بتجربة على نسخة طبق الأصل من عجلة الغزل ، والتي رمز الاعتماد على الذات التي روج لها المهاتما غاندي خلال النضال من أجل الحرية في الهند.

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