بطاقات ائتمان من ذهب لفاحشي الثراء في بريطانيا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

تعمل دار سك العملة الملكية، وهي الجهة المعنية بإصدار العملات في بريطانيا، بصورة سرية على إصدار بطاقات ائتمان مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط للعملاء فائقي الثراء، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس.

وأفادت الصحيفة أيضاً بأن كلفة البطاقة الواحدة ستبلغ 3.000 جنيه إسترليني، وسيكون اسم حاملها محفوراً على جهتها الخلفية.

وأضافت «ديلي ميل» أن دار سك العملة الملكية تدرس حالياً تقنيات فنية تجعل بطاقات الائتمان الذهبية صالحة للاستخدام في ماكينات الصراف الآلي، وأيضاً أجهزة قراءة البطاقات عن بعد.

وتهدف الدار من وراء مشروع البطاقات الذهبية إلى إصدار بطاقات ائتمان مصنوعة من معادن نفيسة، وتأمل حال نجاحها في إيجاد التقنية المناسبة لتشغيل البطاقات الجديدة بأن تتولى تصنيعها لصالح بعض من شركائها من أصحاب الثروات الطائلة.

ونقلت «ديلي ميل» عن شركة «ماستر كارد» العالمية الشهيرة لتصنيع بطاقات الائتمان تصريحاً أكدت فيه أنها تعمل مع الدار على إيجاد التقنية الملائمة. وأضافت أنه من المنتظر ان يستغرق المشروع عاماً قبل إصدار البطاقات وطرحها في الأسواق.

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