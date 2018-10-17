رصد إشارات راديو سريعة من أعماق الفضاء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( صحف)

رصد علماء الفضاء والفلك، إشارات تدفق راديو سريع غامضة، مصدرها أعماق الفضاء، في وقت سابق من أكتوبر الجاري.

ويعتقد الخبراء أن هذه الإشارات قد تكون دليلا على وجود حضارات فضائية متطورة، مشيرين إلى أن بعض هذه الإشارات كانت قريبة جدا من الأرض.

وتعقب العلماء مصدر هذه الإشارات، فوجدوا أنها تعود لمجرة تبعد عن كوكب الأرض حوالي 120 مليون سنة ضوئية.

ورغم هذه المسافة، إلا إن العلماء يعتقدون أنها قريبة بحسب المصطلحات والمعايير الفضائية، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وكان علماء فلك أستراليون أعلنوا أنهم اكتشفوا ما مجموعة 19 موجة تدفق راديوي سريع منبعثة من أعماق الفضاء.

يشار إلى أن التدفق الراديوي السريع، عبارة عن انبعاثات راديوية تظهر بصورة مؤقتة وعشوائية، الأمر الذي يجعل من رصدها أمرا صعبا، وكذلك الأمر بالنسبة لدراستها.

وكان الباحثون في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا، هم من اكتشفوا هذه التدفقات الراديوية السريعة.

وقال الخبراء، إن الجسم أو الجرم الفضائي المسؤول عنها، يوجد على بعد 100 مليون سنة ضوئية.

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