مركز الإمارات للفضاء يفوز بعضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن فوزها بعضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي، الذي يضم في عضويته نخبة الوكالات الفضائية العالمية، وذلك بعد تصويت أعضائه بالإجماع خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي استضافته مدينة بريمن الألمانية، الأسبوع الماضي.

ويسمح انضمام الوكالة إلى المجلس بتوفير مدخلات إقليمية تدعم تحقيق أهدافه في رفع مستوى الوعي الفضائي والترويج لأهمية المواد العلمية، إلى جانب الإسهام في تطوير المهارات المتقدمة المطلوبة للبرامج الفضائية المستقبلية، وستعمل الوكالة من خلال العضوية على الدعم الاستباقي لأنشطة المجلس وتبادل البرامج والعمل المشترك مع جهات ومؤسسات أخرى معنية بالقطاع الفضائي.

يذكر أن المجلس تأسس عام 2005 بجهود مكاتب التعليم لدى وكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "تعكس عضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي الاهتمام الكبير الذي نوليه لتفعيل انخراط الطلاب والشباب والتواصل معهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم، كونه يعتبر من بين أهم الأنشطة التي تعمل عليها المؤسسات والهيئات الفضائية العالمية، ونتطلع من خلال هذه العضوية إلى التعاون مع نظرائنا حول العالم لتطوير برامج ومشاريع جديدة من شأنها تعزيز الفرص المتاحة للجيل القادم من قادة قطاع الفضاء العالمي".

شهدت المشاركة في المؤتمر الإعلان عن فوز دولة الإمارات، ممثلة في الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، الذي تأسس عام 1951، ويُعد من أكبر المؤسسات الفضائية الرائدة التي تسعى لتعزيز الحوار بين العلماء حول العالم وتشجيع التعاون الدولي في قطاع الفضاء.

يعد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي ينظمه الاتحاد سنوياً أكبر فعالية فضائية على مستوى العالم، حيث أقيم هذا العام تحت شعار "تفعيل مشاركة الجميع"، ومن المقرر أن تستضيفه مدينة واشنطن الأمريكية في عام 2019، وتستضيفه دولة الإمارات ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي عام 2020.

ويتزامن هذا الحدث مع إطلاق أول بعثة فضائية لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ، والذي من المخطط أن يدخل مدار الكوكب الأحمر في عام 2021، ليجمع البيانات حول غلافه الجوي بهدف مشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم.

مصدر الصورة: جريدة الوطن

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