متحف الغموض في دبي.. أكثر من 80 خدعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أصبح بإمكان عشاق الألغاز والخدع البصرية عيش تجربة شيقة في دبي بعد ان فتح متحف الغموض والوهم أبوابه أمام الزوار حديثا.

يضم المتحف أكثر من 80 خدعة ولغزًا، تتحدى قوانين الفيزياء، أو بالأصح ما عرفناه نحن عن الفيزياء، فكل شيء هناك له تفسير علمي يُشبع رغبة العقل بالمعرفة وتفسير الأشياء

بعد جرعة كبيرة من المتعة والخيال التفاعلي الذي يجعل من الشخص عملاقًا، أو أن يتحول رأسه إلى وجبة طعام، كما يتيح الفرصة للشخص حتى يلعب الورق مع نفسه، ولن يستطيع المرء مهما حاول أن يثبت في مكانه داخل نفق الدوامة على الرغم من ثبات المسار.

تجربة قابلة للتوسع بضم مزيد من الخدع والألغاز العلمية، تضيف لرصيد دبي أيقونة ترفيهية تقدم الوهم على طبق من الواقع.

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