ناسا توقف تلسكوب "هابل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

علقت وكالة "ناسا" الأمريكية لأبحاث الفضاء عمل التلسكوب الفضائي الشهير "هابل"، وإدخاله ما أطلقت عليه "حالة الأمان" بشكل أوتوماتيكي.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تعليق أعمال تلسكوب "هابل" جاء بعد فشل أحد أجهزة التوازن "جيروسكوب" في أداء وظيفته؛ ما جعله يخطئ في قياساته أثناء الرصد.



واشتهر "هابل"، خلال العقود الماضية على مستوى عالمي، بعد تقديمه الآلاف من الصور الفضائية المذهلة، بدءا من المجموعة الشمسية ومجرة "درب التبانة"، ونهاية في المجرات البعيدة جدا، حيث كان السواد الأعظم من هذه الصور بدقة عالية للغاية، وقدمت الكثير من المعلومات المهمة عن الكواكب والمجرات الأخرى في الكون.

وأجرى التلسكوب الفضائي الشهير أكثر من 1.3 مليون عملية رصد طوال 28 عاما، منذ إطلاقه في عام 1990.





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