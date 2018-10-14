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سعوديون يبدعون في معرض اسبوع التصميم

أخبار اللآن | السعودية - الرياض - (عبدالله القرني)
 

في معرض الاسبوع السعودي للتصميم برزت قصص نجاح كثيرة للشباب السعودي مصممون و مصممات ابدعوا في أعمالهم فأبهروا الزوار و نالوا اعجابهم.

عائلةٌ سعودية صنعت من القديم المتهالك ، حديثاً متألقاً ، يبرق لمعان جديده بعطر الماضي الجميل وبلمسات الإبداع . هذه العائلة جمعت واقتنت القطع القديمة المتهالكة ، وجعلت منها قطعاً حديثةً بأشكالً وبريق جميل .

البداية كانت مع الأب والأم في التسعينات الميلادية ومع مرور الوقت دخلت هذه الفتاة لتكون من ضمن سلسلة الابداع المتوارث ، وجمعت فريق عملٍ  يتقن هذا الابداع ويحول المعدوم لشيء جديد ملفت للأنظار 

الفكرة وحدها لا تكفي فالتنفيذ والطريقة الخاصة هي من يكون الحكم الأخير في نظر الجميع .

القصص والنجاحات كثيرة في الاسبوع السعودي للتصميم ، فلا تكاد تمر بمصمم أو مصممة حتى تستوقفك الاعمال الجميلة التي يقدمونها 

اجتمع المبدعون والمبدعات في معرض الاسبوع السعودي للتصميم فشكلوا لوحةً جمالية للتصميم السعودي جذبة الزوار ولفتت الإنظار .

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