سعوديون يبدعون في معرض اسبوع التصميم
أخبار اللآن | السعودية - الرياض - (عبدالله القرني)
في معرض الاسبوع السعودي للتصميم برزت قصص نجاح كثيرة للشباب السعودي مصممون و مصممات ابدعوا في أعمالهم فأبهروا الزوار و نالوا اعجابهم.
عائلةٌ سعودية صنعت من القديم المتهالك ، حديثاً متألقاً ، يبرق لمعان جديده بعطر الماضي الجميل وبلمسات الإبداع . هذه العائلة جمعت واقتنت القطع القديمة المتهالكة ، وجعلت منها قطعاً حديثةً بأشكالً وبريق جميل .
البداية كانت مع الأب والأم في التسعينات الميلادية ومع مرور الوقت دخلت هذه الفتاة لتكون من ضمن سلسلة الابداع المتوارث ، وجمعت فريق عملٍ يتقن هذا الابداع ويحول المعدوم لشيء جديد ملفت للأنظار
الفكرة وحدها لا تكفي فالتنفيذ والطريقة الخاصة هي من يكون الحكم الأخير في نظر الجميع .
القصص والنجاحات كثيرة في الاسبوع السعودي للتصميم ، فلا تكاد تمر بمصمم أو مصممة حتى تستوقفك الاعمال الجميلة التي يقدمونها
اجتمع المبدعون والمبدعات في معرض الاسبوع السعودي للتصميم فشكلوا لوحةً جمالية للتصميم السعودي جذبة الزوار ولفتت الإنظار .
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