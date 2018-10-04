تعيين أول إمرأة لمنصب رئيس بنك فى السعودية

أخبار الآن | دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في سابقة تعد الأولى من نوعها في المملكة السعودية، عينت سيدة الأعمال السعودية لبنى سليمان العليان، البالغة من العمر 66 عاما، رئيسة لبنك "ساب الأول" وهو البنك الناتج عن اندماج البنك "الأول" (البنك السعودي الهولندي سابقًا) مع البنك السعودي البريطاني "ساب".

وتشغل العليان منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "العليان للتمويل"، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها، والتي أسسها والدها الشيخ سليمان العليان عام 1947.

تحظى لبنى العليان بمكانة خاصة بين الخبراء المصرفيين، كما تصدّرت المرتبة الأولى في قائمة "أقوى السيدات العربيات" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لعام 2017.

وحطمت العليان القوالب النمطية للنساء السعوديات، وتعتبر متحدثة دائمة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي ينعقد سنويًا في سويسرا.

وُلدت لبنى في محافظة عنيزة في القصيم عام 1952، وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي بجمهورية ايرلندا.

وعملت في بنك "مورجان جوارنت" بمدينة نيويورك بين عاميّ 1979 و1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا.

وقضت سنوات مع والدها في إدارة شركة "العليان للتمويل" واستغلت تدرجها في المناصب لتشجع والدها على تعيين مزيد من النساء للعمل معها.

وفي 2001، نجحت في توظيف 40 سيدة للعمل في أحد مصانع الشركة، حتى وصلن إلى 500 موظفة."

وتشغل لبنى العليان عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والاستثمارية الرائدة، من بينها "البنك السعودي الهولندي" و"مجموعة رولز رويس البريطانية" و"مجموعة دبيو بي بي الإعلامية" و"بنك أكبانك التركي" و"شركة شلمبيرجير البترولية".

وهي عضو مجلس إدارة شركة "التعدين العربية السعودية- معادن" منذ 2016، وعضو مجلس أمناء "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا" واللجنة التنفيذية في "المجلس العربي للأعمال" ومجلس أمناء "مؤسسة الفكر العربي".



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