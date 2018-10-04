تعرف على أبرز الأفلام التي ستعرض في سينما السعودية بأكتوبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )

مع موجة الانفتاح الثقافي والفني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، وبعد السماح بدور السينما فيها، دخلت المنافسة سوق الشاشات الكبيرة ..

سينما جديدة في السعودية تنضم لتطبيق دليل السينما وهي سينما "إثراء" الموجودة داخل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ، هذا الحدث الذي غرد عنه حساب دليل السنما ، أصبح قصة متداولة في تويتر، فالقاعة التي تتسع لـ 300 شخص ، يرى كثيرون أنها ستساهم في نشر الثقافة والمعرفة عبر أفلامها القيمة .

أهم ما يميز سينما إثراء هو تشجيعها وعرضها المستمر للأفلام السعودية كما أنها تعرض أفلام الأنيميشن العالمية والأفلام الوثائقية الثقافية والعلمية من مختلف أنحاء العالم.

ومن الأفلام المتوقع عرضها في شهر أكتوبر على شاشة سينما إثراء فيلم الأنيميشن The Son of Bigfoot

وايضًا فيلم فضيلة أن تكون لا أحد إخراج بدر الحمود @BaderAlHomoud

وفيلم ذاكرة فوتوغرافية للمخرج طارق يوسف @tareqyosef

وفيلم جابر وفيلم Salero

ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي هو مركز ثقافي تملكة شركة أرامكو السعودية .، وياتي تصميم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة التي تضم بين جنباتها مكتبة عصرية، ومركزاً للابتكار، وواحة للصغار تشكل أول متحف من نوعه للطفل في العالم العربي، ومتحف التاريخ الطبيعي، وقاعات للفنون، ومركز الأرشيف، ويتعالى في وسطه برج المعرفة الذي يقدم البرامج التعليمية للرواد من كل الأعمار. تتضافر البرامج في المركز لتكون موئلاً للإلهام وإثراءًا للثقافة.

الصور من حساب دليل السنما السعودي على تويتر .

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