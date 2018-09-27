لماذا ينقلب المزاج عند الشعور بالجوع؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



هل ينقلب مزاجكم إذا شعرتم بالجوع ؟ العلم يفسّر لكم هذه الظاهرة .. اذ كشف العلماء أخيراً عن وجود رابط بين الشعور بالجوع وتقلّب المزاج، إذ تبيّن أن هناك سبباً علمياً خلف انتقال بعض الناس الجائعين إلى حالة الغضب بسرعة.

عند الشعور بالجوع تنخفض مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالضعف والضيق أو حتى بالغثيان. لكن بالنسبة لبعض الأجسام، فالحاجة إلى تناول الطعام تتخطى مرحلة عدم الشعور بالراحة وتحفزّ الاستجابة العاطفية مما يؤدي إلى تقلّب المزاج والسلبية.

هذه النتيجة توصل اليها العلماء في جامعة "نورث كارولينا" الذين شرحوا كيف تكون تجربة الجوع بمثابة إشعارات تحذيرية من أجسامنا للبقاء على قيد الحياة. هذه الإشعارات تولّد استجابات فسيولوجية عندما يكون الجسم عاجزًا عن إنتاج الطاقة، فإن "آلام" الجوع ليست جسدية فقط بل ذهنية أيضاً.

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