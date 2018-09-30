فيديو يحبس الأنفاس يرصد لحظة إنقاذ إمرأة من الإنتحار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا يميل الجميع الى إتمام المهام الموكلة إليهم بحرفية عالية، ربما أن التعود يفقدنا شيئا من السعي الى الكمال، إلا أن بعض المهام قد لا تتهاون مع مؤديها، إذ يترتب على أي خطأ فيها، كارثة قد تودي بحياة إنسان أو أكثر. فقد أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة إنقاذ رجل إطفاء لامرأة من الانتحار بطريقة خاصّة.

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وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فقد جلست المرأة على حافة النافذة، محاولة إلقاء نفسها من الطابق الثالث، وحاول رجل إطفاء الوصول إليها عن طريق التنقل بين الشرفات، ودفعها بقضيب نحو الداخل ليقدم رجال الإطفاء مباشرة على رشّها بمياه الخرطوم الضخمة حتّى سقطت في الغرفة في اللحظات الأخيرة.

ووقع الحادث بآنهوي شرقي الصين، وأنهى رجال الإطفاء المهمة بعد نصف ساعة من المفاوضات الفاشلة، ونقلت المرأة إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها.

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