إشارات مرور "شخصية" تُقلل الازدحام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



طور باحثون امريكييون نظاماً فريداً لإشارات مرور افتراضية "شخصية" يقلل الازدحام المروري والحوادث ويُقلص ضياع وقت السائقين والملل بانتظار اللون الأخضر ويحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالصحة.



وتعمل الإشارات الافتراضية بذات التقليدية إذ تُظهر للسائق عبر اللونين الأحمر والأخضر أي الاتجاهات الأكثر سلامة وأماناً للسير، لكنها تَختفي في كل مرة باتباع السائق التعليمات.

وأوضح علماء الكمبيوتر في الجامعة، أن هذا النظام الجديد قد يحل محل إشارات المرور التقليدية بأخرى افتراضية تُثبت بشكل مباشر إما على الزجاج الأمامي أو لوحة القيادة.



واختبر الباحثون النظام في أكثر من 20 تقاطع طريق تمكنت من تقليل الازدحام المروري بنسبة 60% وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% وتقليص زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60٪، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

إلى ذلك أكّدت الدراسات أنَّ حزام السلامة يقلّص احتمال الوفاة أثناء وقوع حادثة سير بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 في المائة.."ولنا أن نتصور عدد الأرواح التي سنربحها لو أن كل أصحاب العربات يستعلمون حزام السلامة"، يقول بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تصريحات للصحافيين خلال إحدى مراحل العملية التواصلية التي نظمتها اللجنة، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، شهر فبراير الماضي.



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