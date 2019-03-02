بالخطوات.. ميزة على "وتسآب" تكشف صديقك المفضل وعدد رسائلك

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الميزات التي يتضمنها تطبيق "وتسآب". فبعضها ظاهرٌ بشكل واضح للمستخدم، والبعض الآخر منها يتطلب الوصول إليها بحثاً بسيطاً.

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإنّ "التطبيق يتضمن عدّاد رسائل مخفي مدمج في التطبيق مباشرة، يسمح للمستخدم بالتحقق من العدد الدقيق للرسائل الصادرة والواردة، وعدد مرات مشاركة المواقع، كما أنه يظهر أيضاً عدد الصور وملفات "GIF"، ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات التي تم إرسالها، ومقدار مساحة التخزين التي تستهلكها". ومع هذا، فإنّ كل هذه الأرقام توضح للمستخدم الصديق المفضل بالنسبة له، والذي أجريت معظم الدردشات معه.

طريقة الوصول إلى هذه الميزة:

1- افتح "وتسآب" وانقر على خيار الإعدادات.

2- توجه نحو خيار "Data and Storage Usage"، ثم انقر على "Storage Usage".

3- بعد ذلك، ستظهر قائمة كبيرة لمحتوى الدردشات المرتبة حسب مساحة التخزين.

أمّا لمعرفة عدد النصوص التي أرسلتها إلى مستخدم محدّد، ما عليك سوى النقر على أي من الدردشات لتظهر لك الإحصائيات بذلك.

مصدر الصورة: TNW

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