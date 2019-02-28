قريباً.. ميزة جديدة مهمّة من "وتسآب"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يختبر تطبيق "وتسآب" ميزة جديدة للبحث المتقدم، ستوفر للمستخدمين العديد من خيارات البحث في الدردشات ضمن التطبيق على نظام "آي أو إس" المشغل لهواتف آيفون من "آبل".

ووفقاً لموقع "WABetaInfo"، فإنّ "الميزة القادمة ستكون متوفرة لجميع مشتركي البرنامج التجريبي لتطبيق واتساب على نظام آي أو إس، بالإضافة إلى مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد التابع لشركة غوغل".

وأوضح أنّ "هذه الميزة ستوفر للمستخدمين إمكانية البحث بحسب نوع الملف ضمن الدردشات، أي يمكن البحث حسب فئات وهي الصور، الفيديو، الروابط، الصور المتحركة GIF، مقاطع الفيديو، المستندات، بالإضافة إلى المقاطع الصوتية"، لافتاً إلى أنّ "الميزة الجديدة تتضمن سجلاً للبحث، الذي يمكن مسحه من خلال النقر على زر مسح - Clear".

مصدر الصورة: Time Magazine

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