تويتر تُطلق تطبيق twttr وتختار مستخدميه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (twitter)

أطلقت شركة تويتر، الاثنين، النموذج الأولي لتطبيقها الجديد twttr واتاحته لمجموعة من المستخدمين الذين تطوعوا لاختباره.

ويهدف التطبيق الجديد الى خلق مساحة جديدة تتيح لها اختبار المزايا التجريبية خارج موقعها وتطبيقها الرسمي الحالي، وبالتالي الحصول على أفضل التعليقات من المحتبرين، وقم تطوير المزايا التي تعمل عليها بالشكل الأمثل قبل اطلاقها لعموم مستخدكيها.

وفي البلدية، سيركز التطبيق الجديد على اختيار تصامبم جديدة للمحادثات، وكذلك سيعرض تنسيقاً جديداً للردود.

وكانت تويتر قد قالت انه لن يتم قبول الجميع في برنامج اختبار التطبيق الجديد، انما ستتم دعوة بعض آلاف الأشخاص من المتحدثين بالانجليزية واليابانبة، بشرط أن يتبعوا قواعد تويتر.

يُشار الى أن اسم التطبيق twttr، هو الاسم الذي كان موقع تويتر يحمله في أيامه الاول قبل 13 سنة.

مصدر الصورة: arageek

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