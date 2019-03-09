جديد شركة آبل.. نظارة للواقع المعزز!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الوكالات)

لا تزال شركات التكنولوجيا تبهرنا مع كل اختراع جديد، ولعل هذا ما سيحدث مع التسريبات المتعلقة باطلاق شركة آبل نظارة للواقع المعزز منتصف عام 2020، وذلك بعد عدد من الشائعات التي بدأت الحديث عن أن الشركة تعمل على نظارة من هذا النوع منذ عام 2017.

وفي التفاصيل، قال المحلل البارز مينج تشي كو، والمعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بأخبار شركة آبل، إنه يتوقع أن تبدأ الشركة الجولة الأولى من تصنيع نظارة الواقع المعزز التي توضع على الرأس قبل نهاية عام 2019 الحالي.

وأضاف كو أن الإنتاج الشامل لنظارة الواقع المعزز المرتقبة من آبل قد يبدأ في الربع الأخير من عام 2019، على الرغم من أنه من المقترح أن تمتد هذه المرحلة إلى الربع الثاني من عام 2020. ومن غير المعروف متى سيتم إطلاق الجهاز، ولكن توقيت التصنيع يشير إلى وقت ما خلال عام 2020.

ووفقًا لكو، فإن الجدول الزمني لإصدار نظارة الواقع المعزز يمكن أن يكون يدعو للتفاؤل إلى حد ما وقريبًا نسبيًا. ففي شهر أيار/مايو 2018، نُشر تقرير استبعد أن تطلق آبل النظارة قبل أواخر عام 2021، وذلك بعد أن توقعت تقارير سابقة أن يتم خلال شهر أيلول/سبتمبر 2020.

ويُعتقد أن إطلاق نظارة تعتمد على هواتف آيفون للعمل سيجعلها أخف وزنًا بدرجة كبيرة، على الأقل مقارنةً بنظارات الواقع الافتراضي الحالية التي أصبح عدد منها مستقلًا كليًا ولا يحتاج إلى أي حاسب أو هاتف يتصل به، ويجعلها أشبه بعض نظارات الواقع الافتراضي مثل “داي دريم” Daydream من غوغل التي تحتاج إلى وضع هاتف داخلها للعمل.

مصدر الصور: hiamag

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