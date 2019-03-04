إليكم أحدث التقنيات الروسية.. خاتم ذكي ينافس الساعات الذكية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Nimb )

ربما اليوم بات العالم معتاداً على فكرة الساعات الذكية التي من أهم ميزاتها هي مراقبة صحة صاحبها ، وابلاغ الطوارئ في حال حدوث مكروه لصاحبها .

لكن هل سمعتم بالخاتم الذكي ؟

تقنية ذكية جديدة قدمتها شركة "Nimb" الروسية، بخاتم ذكي، يتيح لصاحبه طلب المساعدة، في حال تعرضه لخطر ما، أو حاجته لمساعدة طبية طارئة.

وزود الخاتم الجديد بأجهزة إرسال خاصة ليبقى متصلاً دوماً بالشبكات الخلوية.

كما أضاف إليه مصمموه زراً يعمل عند الضغط عليه، على إرسال إشارة إلى مراكز الشرطة والإسعاف، للحضور والمساعدة.

المميز في هذا الخاتم هو البطاارية التي يمكنها أن تعمل أسبوعاً كاملاً.

وفي حال ضياعه، الخاتم مزود بـتطبيق خاص يعمل مع منظوماتGPS"، لتعقب مكانه عند فقدانه.



مصدر الصور : Nimb

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