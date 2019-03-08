تقنية الـ E-SIM قريباً في السعودية.. اليكم التوقيت!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شركات الاتصالات في المملكة تستعد قريبا لإطلاق وتفعيل تقنية eSIM، الجديدة كليااً والتي تساعد المستخدمين على إضافة أرقام أخرى للهواتف المدعومة دون الحاجة للشريحة العادية حيث لن يكون المستخدم بحاجة للذهاب إلى مكتب شركة الاتصالات في كل مرة يريد فيها إضافة رقم جديد أو تغيير رقمه أو الانتقال من شركة إلى أخرى.

وسوف تعمل التقنية على عدة أجهزة في البداية كما هو متداول وهي:

هواتف غوغل بيكسل 2 وبيكسل 3

هواتف آبل آيفون XS و Max و XR.

آيباد برو 12.9/‏11

ساعة آبل الجيل الثالث والرابع

ساعة هواوي Watch 2 Pro

الشريحة ستمكن المستخدمين من وضع 8 أرقام من شركات مختلفة في نفس الوقت،ومن المتوقع أن تتفعل الشريحة الإلكترونية e-SIM في 10 مارس.

هذه الشريحة لابد أن تدعم من الدول لتفعيل هذه الخاصية، كما يمكن من خلالها وتفعيل الرقم وإلغائه بكل سهولة.

ولا يتطلم من العميل الذهاب لمكتب اتصالات لكن فقط يمكن طلبها من الموقع الإلكتروني للشركة التي سترسل QR Cod ، ثم يمكن للعميل الذهاب إلى الإعدادات لقراءة QR Cod، ثم تضاف الشريحة مباشرة إلى الهاتف.

ويتوقع أن تضاف الشرائح مستقبلا في جميع الأجهزة والكمبيوتر، ليصبح بإمكان المستخدم الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمة هاتفية.

اقرأ أيضاً :

كبسولة سبيس إكس تعود للأرض اليوم بعد رحلة قصيرة لمحطة الفضاء

ميزة رائعة.. هكذا تستطيع تحويل جهاز آيفون إلى ميزان مائي