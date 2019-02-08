مفاجأة يفجرها العلماء عن النحل.. ماذا في تفاصيلها؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجموعة من العلماء الفرنسيين والأستراليين في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن أنّ "للنحل قدرة على القيام بالعمليات الحسابية البسيطة كالجمع والطرح، كما يمكنه فهم وإدراك مفهوم الصفر".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، فإنّ "الدراسة أظهرت أيضاً أنّ النحل يمكنه تعلم التعرف على الألوان بوصفها رموزاً تمثل عمليتي الجمع والطرح. ففي التجربة التي استمرت 7 ساعات، تعلم النحل أن اللون الأزرق يعني +1 والأصفر يعني -1، ثم ينبغي عليه إضفاء هذه القاعدة على الأرقام الجديدة".

ومع هذا، فقد لفت الباحثون إلى أنّ "الاكتشاف الذي توصلت إليه تجربتهم بشأن النحل، يوسع مداركهم وفهمهم للعلاقة بين حجم العقل وقوته"، مشيرين إلى أن "مضامين هذه التجربة تنعكس على التطورات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في تحسين التعليم السريع".

وفي هذا الإطار، أوضح الأستاذ في المعهد الملكي للتكنولوجيا، أدريان داير، أن "العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح تعتبر عمليات معقدة لأنها تتطلب مستويين من العمليات"، مشيراً إلى أنّ "المرء يحتاج عند حلها إلى حفظ القواعد والقوانين المتعلقة بعمليتي الطرح والجمع في الذاكرة بعيدة المدى، في حين أن القدرة على التعامل مع مجموعة من الأرقام تتعلق بالذاكرة قصيرة الأجل".

وأكّد أن "النحل في التجربة استخدم الذاكرة القصيرة في حل المسائل الحسابية، حيث تعلم التعرف على علامتي الجمع والطرح باعتبارهما مفهومين مجردين بدلاً من الحصول على مساعدة مرئية".

مصدر الصورة: BBC

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