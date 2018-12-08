لقاحٌ جديد ينقذ النحل من مرضٍ قاتل.. هذا ما كشفه العلماء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "علماء من جامعة "هلسنكي"، اكتشفوا لقاحاً جديداً يحمي حشرات نحل العسل من مرضٍ قاتل. وبحسب العلماء، فإنّ "هذا المرض يهدّد وجود النحل ويدمّر مستعمراتهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "هذا اللقاح يمكن أن يساعد في إنقاذ النحل من مرض عفن الحضنة الأمريكي، والمرض البكتيري الذي يدمر مستعمرات نحلٍ بأكملها".

وأطلق العلماء على هذا اللقاح اسم "برايم بي - PrimeBEE" وهو صالح للأكل أيضاً. إلى ذلك، فقد أشار داليال فريتاك، وهو عالم في جامعة هلسنكي التي طورت اللقاح، إلى أن "الملقحات التي تتعرض للمرض والموت تمثل تهديداً خطيراً"، موضحاً أنّ "اللقاح الجديد يحل مشكلة كبيرة واجهها الباحثون أثناء محاولة الباحثين إنقاذ النحل من الأمراض، إذ أنّ نظام المناعة لدى الحشرات لا يحتوي على أجسامٍ مضادة، كما أنها تفتقرُ أساساً إلى ذاكرة لمكافحة الأمراض".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من تطوير لقاح ضد الالتهابات الأخرى والأمراض الأخرى التي تصيب النحل. ومع ذلك، فقد بدأنا بالفعل بإجراء اختباراتٍ أولية، وهدفنا الوصول إلى لقاحات ضد أي مكيروبات".

من جانبه، يقول توني بورنهام، رئيس اتحاد مربي النحل في واشنطن: "إنّ المخاوف المتعلقة بمرض عفن الحضنة الأمريكي جدية للغاية، وهو السبب الرئيسي وراء التحذيرات من شراء خلايا النحل المستعملة وغيرها من المعدات".

إلى جانب ذلك، فقد لفت برونهام إلى أنّ "النحل يواجه عدداً من التهديدات الوجودية، بدءاً من الأمراض والطفيليات وحتى المبيدات الحشرية، والباحثون يعملون على اكتشاف علاجٍ لمكافحة الامراض الأخرى".

ولا يزال اللقاح الجديد يخضع لاختبارات السلامة، لكنه يمكن أنّ يمثل خطوة مهمة في حماية النحل، وحلقة حاسمة في السلسلة الغذائية الخاصة به، التي تهدّدها الأمراض البكتيرية.

مصدر الصورة: AFP

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