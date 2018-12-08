اكتشافُ سلحفاةٍ تحملُ طبقة من الأرض على ظهرها (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف علماء فريق "Task Force Turtle"، سلحفاة تحمل طبقة من "الأرض" على ظهرها، بوزن بلغ نحو 6 كيلوغرامات، وعمدوا إلى نشر صورها. ويبدو أنّ هذه السلحفاة التي تمّ تصويرها، قد استيقَظت على الأرجح بعد قضائها أسبوعين في الأرض المُوحلة قرب بحيرة جافة، وهي تستعدُّ الآن لفصل الشتاء.

ويراقب علماء الزواحف والبرمائيات وطلاب جامعة واشنطن ومؤسسات بحثية أخرى، حركة السلاحف في مستنقعات ولاية ماريلاند الأمريكية. ولذلك، فقد تمّ تجهيز مَجموعة كبيرة من السلاحف في هذه المنطقة بأجهزة إرسال وكاميرات تصوير، لدراسة حركة هجرتها.

وفعلياً، فإنّ هذه الزواحف تنتقل كل عامٍ من أماكن مبيتها في الصيف، إلى فتحات طينية تحت الأرض للمكوث بداخلها خلال فصل الشتاء.

مصدر الصورة: livescience.com

للمزيد:

البشر يختبرون الزراعة على القمر بواسطة قمر صناعي (صورة)