البشر يختبرون الزراعة على القمر بواسطة قمر صناعي (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في سابقة من نوعها أطلق الإثنين قمر اصطناعي لزراعة الطماطم على سطح القمر أو كوكب المريخ.



وأُطلق قمر إي يو:كروبس، الذي طوره مركز الفضاء الألماني، على متن صاروخ أطلقته شركة سبيس إكس الخاصة من قاعدة فاندنبرغ الجوية الأمريكية، حسب مركز الفضاء الألماني وشركة سبيس إكس.







وسيحاكي القمر الاصطناعي ظروف الزراعة في الفضاء، في البداية مع جاذبية القمر ثم جاذبية المريخ، بينما تنبت بذور الطماطم.



والهدف من البحث هو منح رواد الفضاء إمكانية الوصول إلى الفواكه والخضروات الطازجة في مهماتهم البعيدة، وربما عن طريق وضع صوبات زراعية على سطح القمر أو المريخ.

مصدر الصورة :forbes

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