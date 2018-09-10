بسبب جريمته الشنيعة.. ولاية أمريكية تحاكم طفلا كبالغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يركز القانون في بعض الدول الغربية على مراعاة السن في حالة ارتكاب جرم، خصوصا إذا كان الجاني قاصرا، فيتم إدخاله مراكز لتأهيل القاصرين أولا وبعد بلوغه سن الرشد يتم محاكمته بشكل عادي، لكن ما حصل في ولاية "ماريلاند" الأمريكية جاء عكس ما هو متعارف عليه في المحاكمات..



في ذات الصدد، من المتوقع أن تجري محاكمة طفل يبلغ من العمر 14 عاما في ولاية "ماريلاند" الأمريكية، بعد أن وجهت له تهما باغتصاب وقتل امرأة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما، ونقل موقع "يو أس تودي" عن المتحدث باسم الشرطة، إن "القوانين في ولاية ماريلاند تسمح بمحاكمة الطفل تيرون هارفين كإنسان راشد رغم أن عمره لا يتجاوز 14 عاما"، بحسب ما ذكر مصدر في شرطة "بالتيمور".

جريمة طفل الـ 14.. صدمة للجميع

جرى اتهام "هارفين" بالاعتداء جنسيا على "دوروثي ماي نيل" البالغة من العمر 83 عاما، قبل أن يضربها ضربا مبرحا لتلاقي حتفها بعدما جرى إسعافها إلى المستشفى حيث حاول الأطباء إنقاذها دون جدوى، وأعرب المتحدث باسم الشرطة "تي سميث" عن استغرابه من إقدام طفل صغير على ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة بحق امرأة طاعنة بالسن، وأضاف: "كنا نعتقد أن شابا قويا هو من أقدم على ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء، لكن لم يدر بخلدنا أن فتى صغير هو المجرم"..

وأوضح "سميث" أنه جرى توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى والاغتصاب لـ "هارفين"، بالإضافة إلى العديد من التهم الأخرى، وبحسب سجلات المحكمة على الانترنت، فمن المقرر أن تعقد جلسة استماع أولية يوم 19 سبتمبر/ أيلول للنظر بالتهم الموجهة لهارفين..

اقرأ أيضا:

جريمة إغتصاب مروعة.. إحدى الضحيتين "إبنة أخت الجاني"