مصري يستخدم سم النحل في أغراض علاجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يخشى الكثير من الناس لدغات النحل، لما لها من تأثير موجع ومؤلم، لكن الأمر الذي لا يعرفه عديد من الأشخاص، أنه يمكن للدغات النحل أن يكون لها فوائد صحية كثيرة.

و يقول مربي نحل يعيش في ضواحي القاهرة, إن لسعات النحل تساعد في تقوية جهاز المناعة وعلاج آلام المفاصل، حيث يربي نحل العسل على سطح منزله كوسيلة من وسائل الطب البديل، قائلا إن لسعات النحل علاج لأمراض عديدة مثل الروماتيزم والروماتويد وحتى خشونة المفاصل.

ويقول عمر أبو الحسن "30 عاماً"، الذي تعلم تربية النحل دون دراسة "وُجد إن قرص (لسع) النحل يعالج الروماتيزم والروماتويد، خشونة المفاصل، ضعف المناعة، ولو حد عنده حالة نفسية سيئة. طبعا مش كده وخلاص دُرست المواد الفعالة في سم النحل في القرصة ووجدوا أن فيه هيستامين ودوبامين، والدوبامين ده يعتبر هرمون السعادة، أو بيعمل حالة مزاجية كويسة".

وأوضح أنه تعرف على مميزات النحل من القرآن الكريم.

ويتكون سم النحل من مواد فعالة تشمل إنزيمات وبروتينات وأحماضا أمينية فيها مواد مضادة للالتهاب تعمل على تخفيف الألم.

وأدى علاج متقدم باستخدام سم النحل، جرى تطويره في التسعينيات في الغرب، إلى التوصل لأساليب لاستخراج سم النحل دون التسبب في نفوقه.

وينفق معظم النحل بعد أن يلسع بسبب فقدان كيس السم وتمزق العضلات في عملية اللسع.

وبدأ أبو الحسن خدماته منذ خمس سنوات، وهو الآن يعتني بعشر خلايا تؤوي ألوفا من حشرات النحل.

وفي جلسة العلاج، يلسع أبو الحسن المرضى بست من حشرات النحل في مناطق مختلفة من الجسم حسب كل حالة. ويمكن أن يزيد العدد أو ينقص طبقا لتحمل طالبي العلاج. ولم يقل كم يدفع المريض مقابل العلاج.

وعادة ما تنفق النحلة بعد اللسع لكن أبو الحسن أيضا يستخرج سم النحل بأداة معينة داخل الخلايا بما يسمح بعدم نفوق النحل بعد اللسع.

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