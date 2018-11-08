بـ 3 خطوات فقط.. أفخاذ الدجاج بالعسل والثوم بالطهو البطيئ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (allrecipes.com )
ما رأيكِ أن تجربي معنا اليوم طريقة عمل دجاج بالثوم والعسل بخطوات سهلة وبسيطة لتتمتعي بمذاق رائع .
المقادير :
- 4 قطع من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد والعظم .
- 1\2 كوب من الصويا صوص .
- 1\2 من الكاتشاب
- 1\3 كوب عسل .
- 3 فصوص ثوم مهروسة .
- ملعقة صغيرة ريحان ناشف .
الطريقة :
- ضعي أفخاذ الدجاج في قدر عميق .
- اخفقي كل من الصويا صوص والكاتشاب والعسل والثوم والريحان معاً ، وأضيفيهم للأفخاذ الدجاج .
- اطهيه على نار هادئة لمدة 6 ساعات.
قدميه مع الأرز ، مع رشة من السمسم المحمص وبعض الخضروات المطبوخة على البخار .
مصدر الصور : allrecipes.com
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