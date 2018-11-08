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بـ 3 خطوات فقط.. أفخاذ الدجاج بالعسل والثوم بالطهو البطيئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (allrecipes.com ) 

ما رأيكِ أن تجربي معنا اليوم طريقة عمل دجاج بالثوم والعسل بخطوات سهلة وبسيطة لتتمتعي بمذاق رائع .

المقادير : 

  • 4 قطع من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد والعظم .
  • 1\2 كوب من الصويا صوص .
  • 1\2 من الكاتشاب 
  • 1\3 كوب عسل .
  • 3 فصوص ثوم مهروسة .
  • ملعقة صغيرة ريحان ناشف .

 

الطريقة :

  1. ضعي أفخاذ الدجاج في قدر عميق .
  2. اخفقي كل من الصويا صوص والكاتشاب والعسل والثوم والريحان معاً ، وأضيفيهم للأفخاذ الدجاج . 
  3. اطهيه على نار هادئة لمدة 6 ساعات.

قدميه مع الأرز ، مع رشة من السمسم المحمص وبعض الخضروات المطبوخة على البخار . 
 

مصدر الصور : allrecipes.com

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