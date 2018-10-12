ما قصة لقاح "ثلاثة في واحد"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف النقاب فريق من علماء مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، عن تطوير لقاح أطلقوا عليه مسمى "ثلاثة في واحد" قادر على مكافحة المسببات الثلاثة للإصابة بنوبات الإسهال الحادة بين المسافرين وأيضا الأطفال فى الدول النامية.

وأشار العلماء أن 80% من حالات الإسهال بين المسافرين تحدث بسبب عدوى بكتيرية.

كما أوضح العلماء أن اللقاح الجديد يحوي عدداً من البروتينات من البكتيريا الإشريكية القولونية المسببة للأمراض وهم (بكتيريا "إيه كولى"، وبكتيريا "شيجيلا"، وبكتيريا "كمبيلو باكتر")، والتي تعد من الأسباب الرئيسية في حدوث الإسهال الناجم عن العدوى البكتيرية على مستوى العالم.

وأكد البروفيسور "ماريو مونتيرو"، كيميائى فى جامعة (جيلف) بكندا نتائج الاختبارات التى أجريت على الفئران، والتي أكدت أن اللقاح تمكن من منع جميع العوامل المسببة للأمراض الناجمة عن الإصابة بهذا النوع من البكتيريا

وذكر "مونتيرو" أنه في عام 2009 طور لقاح يعتمد على السكر ولم يعمل إلا ضد بكتيريا "كامبيلو باكتر"، إلا أنه لم يتم تطوير تجارب سريرية بشرية حتى الآن

وشدد العلماء أن أي لقاح جديد قد يستغرق سنوات طويلة لاختباره وإطلاقه للعالم ، مضيفين نحن "نستهدف المسببات الثلاثة للأمراض في لقاح واحد".

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