أوبو الصينية تفجر مفاجأة بسوق الهواتف

اخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

كشفت شركة "أوبو" الصينية خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال،الذي ينعقد في برشلونة خلال الفترة الواقعة بين 25 و28 فبراير، عن مواصفات هاتفها الجديد "فايند إكس"،والذي يدعم كاميرات "البريسكوب".

وأشارت الشركة بأن ميزة التصوير الثورية سوف تدمج 3 كاميرات، الخلفية منها بدقة 48 ميغابكسل. وبتقريب بصري يبلغ 10X تحافظ على تثبيت الصور بنسبة أفضل بـ73 في المئة مقارنة بكاميرات الهواتف الآخرى.

وسيأتي الهاتف الجديد الذي يدعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس، ويعمل بمعالج كوالكوم سناب دراغون 855، بتقريب بصري حقيقي يبلغ ، الأمر الذي يحافظ على جودة الصور ووضوحها بشكل مميز عند تكبير المشهد بشكل زائد.

وكانت الشركة الصينية أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تعمل على نموذج لهاتف بمثل هذه المواصفات سيحمل اسم "فايند إكس"، لكنها أوضحت في مؤتمرها أن الجهاز سيتوفر في الربع الثاني من هذا العام.

وسيكون بمقدور الكاميرا الثانية التقاط الصور بزاوية عريضة تبلغ 120 درجة، في حين ستتولى الأخيرة معالجة مسألة العمق، وفق ما ذكر موقع CNET التقني. ويعد "فايند إكس" ثان هاتف يكشف عنه هذا العام، يدعم شبكات الجيل الخامس من الاتصالات بعد جهاز "سامسونغ" من طراز "إس 10"، كما أنها سبقت "هواوي" التي كشفت صور حديثة مسربة عن اعتزامها الإعلان عن هاتفها القابل للطي "ميت إكس" خلال المؤتمر التقني، والداعم لتكنولوجيا الجيل الخامس.

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