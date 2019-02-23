تسريب أول هاتف ذكي قابل للطي من هواوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سرب أحد مستخدمي هواوي، صورة لهاتف هواوي القابل للطي، بدت كأنها للافتة ستُعلّق في أرض المؤتمر العالمي للهواتف الذي ينطلق غدا في إسبانيا.

أكدت شركة هواوي في وقت سابق العام الحالي عزمها إطلاق هاتف ذكي قابل للطي خلال مشاركتها بالمؤتمر.

ويظهر في الصورة أن الهاتف سيحمل اسم "هواوي ميت إكس" Huawei Mate X، كما يظهر أنه سيأتي بتصميم يختلف عن تصميم أول هاتف ذكي قابل للطي من شركة سامسونج، الذي أعلنت عنه قبل يومين.

وبخلاف هاتف "غالاكسي فولد" Galaxy Fold من سامسونغ، تُظهر الصورة المسربة أن هاتف "هواوي ميت إكس" سيقدم شاشة تُطوى للخارج وليس للداخل، كما يوجد اختلاف في التصميم فيما يتعلق بالأبعاد.

وكانت التسريبات التي تتحدث عن عزم هواوي إطلاق هاتف ذكي قابل للطي قد بدأت في العام الماضي، ثم أكدت الشركة نفسها ذلك خلال الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع من 2018، ثم ألمحت إلى الهاتف في بطاقة الدعوة الخاصة بحدثها المقرر للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019.

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