بعد اختفائها لسنوات.. علماءٌ يعثرون على أكبر نحلة في العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تمكنّت مجموعة من الباحثين والعلماء الدوليين، من العثور على أكبر نحلةٍ في العالم في جزر نورث مولوكو - أندونيسيا.

ووفقاً للعلماء، فإنّ هذه النحلة كانت اختفت في العام 1981، وهي تعود إلى فصيلة "ميجاتشيلي بلوتو"، ومعروفة بـ "نحلة والاس" العملاقة. ويوم الخميس الماضي، أعلن العلماء عن اكتشافهم، ووصفوه بـ"المهم"، وعمدوا إلى نشر صورٍ للنحلة العملاقة.

وبحسب موقع "nbcnews"، فإنّ "تسمية النحلة بـ والاس، هو نسبة إلى عالم الطبيعة البريطاني ألفريد راسل والاس" الذي اكتشفها عام 1858 في جزيرة باكان الأندونيسية. ويبلغ طول جناحيها بوصتين ونصف البوصة، وهي أكبر 4 مرات من نحل العسل الأوروبي.

بدوره، أشار سيمون روبسون، الأستاذ الفخري لمدرسة الحياة والعلوم البيئية في جامعة سيدني إلى أنه "من الرائع اكتشاف هذا النوع من الحشرات في خضم التراجع العالمي الموثق في تنوع الحشرات".

أمّا كلاي بولت، مصور التاريخ الطبيعي المتخصص في النحل فقال: "من المذهل رؤية هذا البولدوج الطائر لحشرة لم نكن متأكدين من وجودها بعد الآن، وأن يصبح لدينا دليلاً حقيقياً أمامنا في الطبيعة". واعتبر بولت أنّ "رؤية مثل هذا النوع الكبير والجميل في الحياة وسماع صوت أجنحته العملاقة تطير فوق رأسي، كان أمراً مدهشاً".

من جهته، لفت إيلي وايمن، خبير النحل وعالم حشرات في جامعة برينستون: "إنّ الاكتشاف الجديد منحنا بعض المعلومات، لكننا ما زلنا لا نعلم أي شيء حول هذه الحشرة غير العادية. آمل أن يثير هذا الاستكشاف عملية بحث مستقبلية ستعطينا فهماً أعمق لتاريخ حياة هذا النحل الفريد من نوعه، ونبلغ أي جهود مستقبلية لحمايته من الانقراض".

أمّا لين س.كيمسي، أستاذ علم الحشرات ومدير متحف بوهارت للحشرات في جامعة كاليفورنيا، فأكّد أن "هذا الاكتشاف مهم، ولكن هناك العديد من أنواع الحشرات التي لم يتم جمعها في فترة طويلة من الزمن".

مصدر الصورة: nbcnews

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