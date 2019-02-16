علماء يكشفون.. الجينات تتغير في الفضاء!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء طب الفضاء أنّ "جينات الإنسان تتغير عند السفر إلى الفضاء مقارنة بمن يعيش على الأرض".

ويأتي هذا الإستنتاج بناءً لدراسة أجروها على توأم وكالة "ناسا" وهما رائد الفضاء سكوت كيلي الموجود خارج كوكب الأرض، بينما كيلي "الأصلي" موجود ضمنها.

فمن جهته، أكّد عالم الوراثة كريستوفر ماسون من كلية وايل كورنيل للطب في نيويورك، أن "الأمر يبدو وكأن الجسم يتفاعل مع هذه البيئة الغريبة، وكأن هناك كائن حي غامض في داخلك".

ورغم ذلك، فإنّ العلماء لم يستطيعوا معرفة ما إذا كانت التغييرات الجينية هي للأفضل أم للأسوء، لكن نتائج الدراسة أثارت تساؤلات جديدة أمام الأطباء، فيما تهدف "ناسا" لإرسال أشخاص إلى المريخ.

مصدر الصورة: dailymedicalinfo

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