شبكة "لينكد إن" تطلق خدمة البث المباشر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (موقع تك كرانش التقني)

اعلنت شبكة "لينكد إن" الاجتماعية الشهيرة، عن إطلاق تجريبي لخدمة بث الفيديو المباشر "لينكد إن لايف" على منصتها.

ستبدأ تجربة "لينكد إن لايف" بشكل محدودة على مجموعة بسيطة من المستخدمين في الولايات المتحدة من خلال نظام تبادل الدعوات بشكل مؤقت أو التقدم بطلبات خاصة لتجربتها، وذلك حتى يتم إطلاقها بشكل عام في وقت لاحق، دون تحديد موعد معين.

ويمكن لأكثر من 600 مليون مستخدم حول العالم لـ "لينكد إن" الاستفادة من الخدمة الجديدة لعمل فيديوهات حية وبثها لمجموعات معينة أو بشكل عام للجميع على الشبكة المعنية بشكل أساسي بعالم الأعمال والوظائف، بحسب موقع "تك كرانش".

وتأتي هذه الخطوة، التي وصفتها مواقع متخصصة بـ "المتأخرة"، للاستفادة مع الإقبال الشديد على محتوى الفيديو، وهو ما استغلتها شبكات اجتماعية منافسة منذ فترة طويلة.

إقرأ أيضاً:

فيسبوك تفعل خاصية حذف الرسائل