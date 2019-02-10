هذه مكافأة آبل للمراهق الذي اكتشف ثغرة الفيس تايم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

مراهق أمريكي أحرج آبل باكتشافه، ثغرة في " فيس تايم" برنامج الاتصال الخاص بآبل للاتصال . فما كان من آبل سوى مكافأته !

غرانت تومسون طفل يبلغ من العمر (14 عاماً) فقط اكتشف ثغرةً أمنيةً في فيس تايم تمكّنه من التجسُّس على المكالمات الجماعية.

وكانت الثغرة قد اكتُشِفت الشهر الماضي، إذ لاحظ بعض مستخدمي أجهزة آبل أنه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام فيس تايم يمكنهم الاستماع لمكالماتهم حتى لو رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، مما يعني أنه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع المكالمات.

واكتشف غرانت الثغرة عندما كان يستخدم البرنامج في إجراء مكالمات جماعية مع أصدقائه لمناقشة أساليب جديدة في لعبة فورتنايت الإلكترونية.

وأرسل غرانت ووالدته عقب ذلك عدة رسائل لشركة آبل لتحذيرها من الثغرة، ولم تردَّ الشركة حينها، لكنها اعترفت الآن بفضل غرانت.

ولم تكشف آبل عن حجم المكافأة، ويُعتقد أنها مساهمة في تكاليف دراسة تومسون البالغ من العمر 14 عاماً، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتأتي هذه المكافأة في الوقت الذي رفض فيه أحد الباحثين الإلكترونيين إخبار آبل عن ثغرة أمنية في أجهزتها بسبب رفضها تقديم مكافأة مالية له.

وذكرت تقارير إخبارية أن آبل تلقت أخبار الثغرة بحذر شديد، وقامت بحظر المكالمات الجماعية لفترة للتحقيق.

وكانت هذه التحذيرات متداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أن شخصاً بعينه اكتشفها، لكن لاحقا كشفت آبل عن أن غرانت ووالدته حذراها من الثغرة سابقاً.

مصدر الصورة : gadgets

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