"هواوي" تعود لتنافس "آبل" عبر جديدها Matebook 13!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "هواوي" العالمية مؤخراً، حاسبها الجديد Matebook 13 المنافس لـMacBook Air من آبل، علماً أنها أطلقت العالم الماضي حاسبها القوي Matebook X Pro الذي نافس MacBook Pro.

ويعتبر الحاسب الجديد نسخة مصغرة وأبسط من Matebook X Pro مع الحفاظ على النحافة والتصميم المشابه لحواسب آبل. ومع ذلك، فإنه يتميز بشاشة من قياس 13 بوصة بدقة 2160*1440 بكسل، وبإضاءة حتى 300 nits ونسبة طول إلى عرض 3:2. وتشغل الشاشة 88% من الواجهة وهو بسماكة 14.9 ملم.

ويتوفر الحاسب بموديلين: الأول بمعالج Core i5 مع شريحة رسوميات إنتل 620 وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

أمّا الثاني فيأتي بمعالج أفضل وهو Core i7 وبطاقة رسوميات منفصلة MX150 من انفيديا مع نفس الذاكرة العشوائية، ولكن بذاكرة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.

إلى ذلك، فقد لفتت الشركة إلى أنّ "حاسبها يعمل لمدة 10 ساعات على شحنة واحدة، وسيتاح باللون الفضي فقط بسعر 999 دولاراً للنسخة ذات المواصفات الأقل، و1299 دولاراً للنسخة الأعلى، وسيكون متاحاً للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر الشهر الجاري".

مصدر الصورة: tech-wd

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