صانع ثالث ينافس "هواوي وسامسونغ" بهاتف ذكي قابل للطي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت شركة "شاومي" الصينية، الأربعاء، فيديو ترويجي لنموذج أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، لتدخل بذلك على خط المنافسة مع شركات أخرى كانت قد أعلنت عزمها إطلاق هواتف مثل هذا النوع كسامسونغ وهواوي.

وأظهر الفيديو الذي نشره المؤسس المشارك ورئيس "شاومي" لين بين، هاتف الشركة الذي يمكن طيه من الجانبين، لتتحول الشاشات الثلاث إلى واحدة، بالجهاز الذي يأخذ شكل جهاز لوحي.

ولم تفصح الشركة الصينية بحسب موقع "ذا فيرج" عن المزيد من التفاصيل التقنية المتعلقة بالهاتف، إلا أن الفيديو أظهر سهولة في التعامل مع الجهاز والتصفح باستخدامه.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 إطلاق عدد من الأجهزة القابلة للطي، حيث كشفت "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في وقت سابق، مقطع فيديو لهاتفها الجديد القابل للطي، الذي يعتمد على نظام "آندرويد".

كما أعلنت شركة "رويول" Royole الصينية عن جهازها الجديد، الذي يحمل اسم "فليكس باي"، وهو أقرب في حجمه إلى جهاز لوحي، ويمكن طي شاشته أثناء عمله.

كما تعمل "هواوي" الصينية على إنتاج هاتف ذكي قابل للطي ومتوافق مع شبكات الجيل الخامس التي تتيح سرعة أكبر في الاتصال بالإنترنت.

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