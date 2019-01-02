هاتف آيفون الجديد قد يحتوي على كاميرا ثلاثية الأبعاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توقع خبراء مختصون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن يحتوي هاتف آيفون الجديد المعروف بـ iPhone XI، على كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد. وعزى خبراء توقعاتهم تلك، إلى قيام شركات منافسة، بتبني فكرة إضافة كاميرا ثلاثية الأبعاد في عام 2019، كشركة سوني على سبيل المثال.

وتوقع تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الأربعاء، تبني شركة هواوي المنافسة، التي تعد ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، شيئًا مماثلًا لفكرة إضافة كاميرا ثلاثية الأبعاد. ويستند التقرير إلى قيام سوني بزيادة إنتاج الجيل التالي من مستشعرات الكاميرا الخاصة بها، مع دعم أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد مع العملاء المحتملين مثل أبل التي تبدي اهتمامًا بهذا الأمر.

وتقوم شركة سوني بالفعل بتزويد أبل وغوغل وسامسونغ وغيرها بمستشعرات الكاميرات، ولكن هذا الجيل من مستشعرات الكاميرا ثلاثية الأبعاد سيعمل مع الكاميرات الأمامية والخلفية.

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