أول تطبيق تواصل اجتماعي إماراتي ينطلق من دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يستعد ONE TAM أول تطبيق تواصل اجتماعي إماراتي انطلق في دبي خلال 2018 ، ليأخذ العالم إلى مرحلة جديدة من التواصل والتفاعل حيث يستهدف معالجة منصة مدونات الفيديو بتوفير منصة تواصل تشجع المستخدمين على أن يكونوا على طبيعتهم خلال التواصل وإرسال محتوى من دون فلتر.

ويمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء مقاطع فيديو غير مفلترة بمعدل 60 ثانية للتعبير عن أنفسهم والبحث عن الآراء والتفاعل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل من جميع أنحاء العالم.

وأطلق ONE TAM من قبل الشاب الإماراتي أنور نسيبة، ورجل الأعمال خالد إسماعيل المقيم في الإمارات، ليضم مقاطع فيديو خام تسمح للمستخدمين بالاتصال من خلال المحادثات الطبيعية والحقيقية.

ويحتوي التطبيق على جميع الميزات القياسية والمعيارية الخاصة بالمستخدم والموجودة على تطبيقي سناب شات وإنستغرام، ولكن «وان تام» يتمتع بميزة فريدة وهي زر إعادة الإجابة، مما يتيح للمستخدمين إجراء حوار فيديو مباشر بين بعضهم البعض.

وقال أنور نسيبة، مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي «هيا نعمل»، وان تام: «أردنا أن يكون هناك حوار حقيقي بين الأشخاص على منصتنا».

كما يقدم برنامجاً للنقاط يشجع على الترابط والمشاركة بين أفراد المجتمع مما سيسمح للمستخدمين في المستقبل استبدال النقاط مقابل السلع والخدمات والخصومات.

وقال خالد إسماعيل، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لـ وان تام: «الناس رائعون، وعندما تمنحهم المنصة الصحيحة ليكونوا حقيقيين ويعبروا عن أنفسهم بصدق يمكنهم إنشاء شبكة عالمية، حيث يمكن للجميع مشاركة المعرفة وتعلم شيء جديد، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع. ويسعدنا جداً إطلاق هذا التطبيق الذي يسمح بمشاركة محتوى حقيقي وممتع وذي قيمة مضافة».

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