آيفون بحلة جديدة بالكامل.. هكذا سيبدو بنسخته المنتظرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحوم العديد من الشائعات حول مشاريع آيفون القادمة في العام الحالي، وسط تنافس محموم في سوق الهواتف الذكية، وصراع قوي مع المنافسين، في مقدمتهم سامسونغ وهواوي.

من بين الشائعات القوية التي تناولت هواتف آيفون القادمة، أنها ستتخلى عن المنفذ المضيء وستستبدله بمنفذ من نوع C وفقما نقل موقع آبل إنسايدر عن ديجيتال تايمز.

وفي حال تحققت هذه الشائعة، فسيكون بمقدور مستخدمي الهواتف الجديدة شحن أجهزتهم بسرعة أكبر مقارنة مع الهواتف الحالية.

يتوقع أن يضم هاتف شركة أبل الجديد الذي سيطلق عليه اسم آيفون XI ، نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، ليكون شبيها بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو.

وبحسب المواصفات المسربة، التي حصل عليها موقع ديجيت المعني بأخبار التكنولوجيا، فإن اثنتين من الكاميرات ستكونان فوق بعضهما، أو عاموديتان.

وستشكل الكاميرتان مثلثا متساوي الأضلاع مع الكاميرا الثالثة، التي سيعلوها ضوء الفلاش المتوهج، وفي أسفل الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت، وفقا لما ذكرته صحيفة مترو البريطانية.

تشير توقعات العديد من المواقع التقنية إلى تحسينات قادمة في نظام التعرف على الوجوه الخاص بأجهزة آيفون، بما في ذلك التقليل من تأثير الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، وبالتالي نظاما أكثر دقة للمصادقة على الدخول للهاتف.

نقل موقع فاست كومباني عن مصدر مضطلع في شركة أبل لم تكشف عن اسمه، أن الشركة ستطلق هواتف آيفون مزوّدة بشريحة إنتل 8161، تدعم شبكات الجيل الخامس، في عام 2020 وليس هذه السنة، وبأنه يجري حاليا اختبار رقاقة تحمل اسم 8060، طُورت لأغراض الاختبار.

أشار تقرير نشره موقع إي تي نيوز الكوري الجنوبي في مايو الماضي، أن أبل ستضيف شاشات من نوع أوليد في هواتف آيفون التي ستطرحها في 2019، دون أن يتم إلغاء فكرة دمج شاشات إل سي دي إن كان عدد الأجهزة الجديدة المطروحة في هذا العام أكثر من ثلاثة.

طرحت شركة أي إم إس النمساوية مؤخرا جهاز استشعار بصري، بمقدوره قياس الإضاءة المحيطة بشاشة الأوليد الخاصة بالهاتف، إلا أنه يستبعد أن يدمج في هواتف آيفون حتى 2020.

ومن شأن تبني هذه التقنية في هواتف آيفون أن يخفي الحساسات تحت شاشة العرض، وتقليص حجم الجهاز وحوافه.

إقرأ أيضا:

سعرها 199$.. كاميرا ذكية تلغي العين السحرية في الأبواب