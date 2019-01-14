سعرها 199$.. كاميرا ذكية تلغي العين السحرية في الأبواب

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طرحت شركة "رينج" للالكترونيات خلال معرض "CES 2019" في لاس فيغاس، كاميرا ذكية لتقوم مقام العين السحرية الموجودة على أبواب المنازل.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم"، فإن "هذه الكاميرا يتمّ وضعها فوق الباب إن لم يكن فيه مكان للعين السحرية"، موضحاً أنّ "الشركة طورت عدة أشكال من كاميرات الأبواب الذكية مثل "دور فيو كام" و"رينو دو سمارت بييهول دور كام" والتي يتم تركيبها مكان العين السحرية، والكاميرا "ريمو بلس دور كام2" التي يتم تركيبها فوق الباب".

ولفت الموقع إلى أنّ "هذه الكاميرات لا تحتاج إلى توصيلات كهربائية، كما أنه يمكن تركيبها بدون إتلاف إطار الباب"، كاشفاً أنها "تتيح للمستخدم استقبال تنبيه عبر هاتفه الذكي في حالة قيام شخص ما بدق جرس الباب، أو في حالة وجود أي حركة مريبة أمام الباب في نطاق مستشعر الحركة الخاص بالكاميرا" .

وبحسب الشركة، فإنّ الكاميرا الذكية ستتوفر في الأسواق خلال العام الحالي 2019 بسعر 199 دولار.

(الكاميرا الذكية - digitaltrends)

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