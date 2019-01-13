فضائح برنامج "المنزل الذكي لشركة Amazon

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح موقع "The Intercept" بأن مجموعة مبرمجين أوكرانيين عملوا على برنامج "المنزل الذكي المملوك لشركة "Amazon" لديهم حق الدخول إلى كاميرات المراقبة الموجودة بمنازل الزبائن.

إذ درس المبرمجون تسجيلات الفيديو لنظام "المنزل الذكي" والتي قامت بتصويرها شركة "Ring"، والتي بدأت عام 2016

ويدخل مشروع "Ring" شركة "Amazon" لينتج جهازا ينفذ وظائف الجرس الذكي وكاميرا المراقبة الخارجية.

ولم تتعرض معلومات المشروع للتشفير، وذلك من أجل تجنب زيادة التكاليف.

ونقل الموقع عن مصدر تحدث أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات جدية من جانب الخبراء الأوكرانيين.

وقال: "كان عمال شركة "Ring" يعرضون لبعضهم البعض أحيانا تسجيلات الفيديو التي علقوا عليها ووصفوا بعض الأحداث التي شهدوا عليها، مثل القبلات وحوادث إطلاق النار من الرشاشات والسرقة".

وأشار الموقع إلى أن سياسة خصوصية الشركة لا تسمح للأطراف الثالثة بالحصول على المعلومات الشخصية حول الزبائن.

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