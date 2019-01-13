سامسونغ تطرح هاتفا قابلا للطي في الـ20 من فبراير المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية وعملاق صناعة الهواتف الذكية بأنها بصدد الكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي، وكذلك خط هاتفها الذكي الجديد في الذكرى العاشرة لطرحها هواتفها الذكية.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن هاتفها القابل للطي المكتمل الذي يحتوي كل الوظائف في العشرين من فبراير/شباط المقبل، وذلك في حدثين في كل من سان فرانسيسكو ولندن، بحسب مصادر مقربة من هذا الشأن.

وتستعد أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية للكشف عن تطوير فني جوهري في هاتف "غالاكسي أس 10"، وذلك في الذكرى العاشرة لإطلاق سلسلة هواتف "غالاكسي"، حيث ستزيد من قياس الشاشة وتضيف مزيدا من الكاميرات.

ومن حيث المبدأ، ستطرح سامسونغ 3 طرز من غالاكسي أس 10، على تتوافر في الأسواق في مارس/آذار المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كذلك ستطرح نسخة رابعة من هاتف سريع يعمل بشبكة الجيل الخامس، لكنه سيطرح في وقت لاحق من فصل الربيع المقبل.

وأشارت سامسونغ لشركائها بأن الهاتف القابل للطي سيتوافر في الأسواق، على الأرجح، في أبريل/نيسان المقبل، لكن لن يتم حتى الأن اتخاذ قرار نهائي حيال هذا الأمر.

كذلك لم تعتمد الشركة حتى الآن اسما للجهاز القابل للطي، مع وجود 3 خيارات للاسم مثل "المطوي" (فولد) و"غالاكسي المطوي" (غالاكسي فولد) و"غالاكسي إف"، بحسب مصادر مطلعة من داخل الشركة.

غير أن المتحدث باسم الشركة احجم عن التعليق على هذه المعلومات، كما أشارت "وول ستريت جورنال".

إقرأ أيضا

كمبيوتر "خارق" تقدمه "IBM" ضمن فعاليات معرض CES 2019 (فيديو)