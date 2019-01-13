كمبيوتر "خارق" تقدمه "IBM" ضمن فعاليات معرض CES 2019 (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قدمت شركة "اي بي ام IBM" للتكنولوجيا أول كمبيوتر كمي للاستخدام التجاري، وهو نظام معلوماتي أسرع ألف مرة عن أجهزة الكمبيوتر العملاقة الموجودة حالياً. وقدمت الشركة ابتكارها الجديد في معرض الكترونيات المستهلك 2019 المقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. وفقا لموقع "ae.24".

ويمكن للجهاز الجديد حل المشكلات الأكثر تعقيداً ومعالجة كميات هائلة من البيانات، بحسب صحيفة (وايرد).

وكانت أجهزة الكمبيوتر الكمية الموجودة حالياً تقتصر على معامل الابتكار، ولكن "كيو سيستم وان" هو الأول الذي يشمل المكونات الإلكترونية ومكونات التبريد في حزمة واحدة. ويبلغ ارتفاع الجهاز أكثر من مترين ونصف، وبه اسطوانه يمكنها استحضار تصاميم من الخيال العلمي، وتم ابتكارها بالتعاون مع شركتي "ماب بروجكت اوفيس" و"يونيفرسال ديزاين ستوديو" البريطانيتن.

ولم تعلن "اي بي ام" حتى الآن عن سعر هذا الكمبيوتر العملاق ولكنها أشارت إلى أنه سيوفر خدمات حوسبة كمية مرتبطة بالتخزين السحابي لمن سيرغب في هذا النظام المختلف تماماً عن الحوسبة التقليدية.

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